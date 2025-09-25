Угода ЄС з Україною про всеохоплюючу зону вільної торгівлі буде затверджена протягом найближчих тижнів

Переглянута угода Європейського Союзу з Україною про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі буде затверджена у Раді ЄС протягом найближчих тижнів.
Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила Елізабетта Сіракуза, представниця Гендиректорату з питань сільського господарства Єврокомісії (DG AGRI), під час засідання аграрного комітету Європейського парламенту 24 вересня.
Нова торговельна угода з Україною буде ухвалена ЄС найближчими тижнями.
"З боку ЄС процес затвердження триває, і ми сподіваємося, що Рада ЄС незабаром схвалить результати переговорів. Ми розуміємо, що це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів", – повідомила Сіракуза.
Вона розповіла, що після затвердження Радою ЄС та "після завершення внутрішньої процедури в Україні, угода зможе бути формально прийнята Комітетом асоціації Україна-ЄС у його торговельній конфігурації".
Сіракуза нагадала, що переговори щодо перегляду Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною відбулися ще у червні.
