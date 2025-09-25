Войти

Несвоєчасне оцифрування паперових трудових книжок загрожує втратою страхового стажу, - закон

В Україні громадянам дали п’ять років на переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Несвоєчасне оцифрування загрожує втратою страхового стажу, скороченням терміну стажу та затримкою оформлення пенсії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на закон №1217.

З 10 червня 2021 року в Україні запроваджено електронні версії трудових книжок. Громадяни мають до 10 червня 2026 року перевести свої паперові книжки в електронний формат. Процес оцифрування включає сканування всіх сторінок трудової книжки та документів, що підтверджують страховий стаж.

Наявність електронної трудової книжки дозволяє уникнути проблем у випадку втрати або пошкодження паперової версії, а також підтвердити стаж до 2004 року, який враховується при розрахунку пенсії.

Для перевірки правильності внесених даних громадянам потрібно створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або у застосунку, перейти у розділ «Електронна трудова книжка» та перевірити оцифровані записи. У разі помилок або незанесених даних можна подати звернення через систему.

Відсутність електронної трудової книжки загрожує скороченням страхового стажу, а отже, і зменшенням пенсійних виплат. У 2026 році мінімальні вимоги до стажу будуть такими: 33 роки – для виходу на пенсію у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років.

Пенсійний фонд, трудова книжка
