В Українв припинило работу Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з 25 вересня зупинило свою роботу.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Саме сьогодні сплив 60-денний строк з моменту набрання чинності рішенням Кабінету міністрів України щодо ліквідації Мінстратегпрому. Відповідно з 25 вересня 2025 року відомство припиняє здійснення своїх функцій і повноважень.

Наголошується, що правонаступником функцій, повноважень, майна, прав та обов’язків Мінстратегпрому є Міністерство оборони України.