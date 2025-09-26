Кулеба: Україна і ЄС продовжили дію угоди про транспортний безвіз

Україна і Європейський Союз продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень ("транспортний безвіз") до березня 2027 року. Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram-каналі, передають Українські Новини.
"Сьогодні ми домовились із Європейською Комісією про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців — щонайменше до березня 2027 року", - повідомив він.
За його словами, це означає:
українські та європейські перевізники і надалі зможуть працювати без спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних рейсів;
Україна зберігає стабільність експорту, що приносить мільярди гривень у бюджет;
гарантується можливість безперешкодного імпорту критично важливих товарів.
Кулеба зазначив, що за час дії "транспортного безвізу" автомобільний експорт та імпорт зріс на десятки відсотків, питома вага торгівлі між Україною та ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%.
