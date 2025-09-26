Президент Чехії: В межах "артилерійської ініціативи" Україна отримала близько 3,5 мільйона снарядів

Україна отримала близько 3,5 мільйона великокаліберних снарядів в межах "артилерійської ініціативи". Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час лекції в Гарвардському університеті.
Він наголосив, що ця програма стала одним із ключових елементів міжнародної підтримки України, яка протистоїть повномасштабній агресії росії.
За словами президента Чехії, лише у 2025 році до України було доставлено понад 1,1 мільйона снарядів, які Чехія закуповує в третіх країнах.
Раніше прем’єр-міністр Чехії Петер Фіала пояснив, що Прага здійснює закупівлю боєприпасів не лише в межах Європейського Союзу, а й у третіх країнах, щоб максимально швидко забезпечити потреби Збройних сил України.
Петр Павел також нагадав, що Чехія була серед перших країн, які відгукнулися на заклик про допомогу одразу після вторгнення рф у лютому 2022 року на територію України. Тоді Прага фактично спорожнила свої військові склади, щоб передати Києву важке озброєння та інше необхідне обладнання.
Він наголосв, що підтримка з боку Чехії не обмежувалася лише зброєю: країна надала прихисток понад 400 тисячам українських біженців, активно долучилася до впровадження санкцій проти росії та реалізує програми допомоги на території України.
