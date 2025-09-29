В Укренерго звинуватили Міністерство енергетики у перешкоджанні в роботі

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоди у своїй роботі з боку Міністерства енергетики. В "Укренерго" заявили, що міністр енергетики дав розпорядження проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві "з міркувань безпеки".
Як пише Апостроф, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власні джерела та народний депутат Ярослав Железняк.
"Наглядова рада шкодує про таке рішення акціонера і не бачить, як воно підвищує безпеку. Навпаки, воно значно ускладнює роботу компанії та підриває енергетичну безпеку України", — йдеться в оновленій заяві Наглядової ради.
Як зазначено, Наглядова рада планувала термінове засідання вранці 27 вересня, аби сформувати нове правління компанії після звільнення його голови Віталія Зайченка. Проте перед засіданням акціонер надіслав розпорядження проводити засідання в офісі, що зробити терміново було неможливо, адже четверо членів ради мешкають за кордоном.
Також у Наглядовій раді "Укренерго" зазначають: Міністерство енергетики постановило, що будь-які пресрелізи чи повідомлення, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії, повинні бути попередньо погоджені міністерством. НР наголошує, що це призводить до затримок у важливій комунікації та ускладнює ретрансляцію з погляду Наглядової ради.
"Наглядова рада наголошує, що незалежність "Укренерго" від політичного втручання є життєво важливою для забезпечення безпечного, професійного та безкорупційного управління компанією та електроенергетичною системою України. Будь-яка втрата незалежності послабила б енергетичну безпеку України в умовах російської агресії, що триває, підірвала б фінансову стабільність та завадила б їй здійснювати інвестиції, необхідні для захисту української електроенергетичної системи", — йдеться в заяві Наглядової ради.
У Міненерго заявили, що відомство "неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління" та поважає статус Наглядової ради НЕК "Укренерго" як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства.
"Як акціонер компанії, Міністерство енергетики діє виключно в межах закону та в інтересах забезпечення стабільності й енергетичної безпеки країни, що є найвищим пріоритетом у поточних умовах", — зазначено у дописі.
