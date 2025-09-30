Мінрозвитку: Кожен етап розгляду документів на будівельні послуги тепер доступний у смартфоні

Усі, хто подає документи на будівельні послуги, отримуватимуть оперативні сповіщення про статус їх розгляду у застосунку «Дія»; кожен етап - від подання заяви до остаточного рішення - тепер доступний у смартфоні.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
Зазначається, що більше не потрібно телефонувати чи особисто відвідувати ЦНАП, аби дізнатися про результат розгляду документів.
"Користувачі отримуватимуть повідомлення про: відправку та реєстрацію документів у системі; результат розгляду - успішне оформлення чи відмова або повернення без розгляду із поясненням причини; внесення змін чи скасування дозвільних документів; готовність об’єкта до експлуатації; технічні помилки при опрацюванні документів", - ідеться у повідомленні.
Функція охоплює ключові будівельні послуги.
На першому етапі повідомлення стосуватимуться: об’єктів, що будуються на підставі будівельних паспортів, та об’єктів класу наслідків СС1; повідомлень про початок підготовчих або будівельних робіт; декларацій про готовність об’єктів до експлуатації; будівельних паспортів; містобудівних умов та обмежень (МУО).
Інформація з’являтиметься одразу після внесення змін у Реєстр будівельної діяльності. У разі автоматичної реєстрації можна одразу завантажити витяг з QR-кодом за посиланням у сповіщенні.
У Мінрозвитку нагадали, що сьогодні в «Дії» доступні 13 будівельних послуг онлайн. Від початку роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) через «Дію» було надано понад 236 тис. послуг, а через ЦНАПи – ще понад 410 тис.
Запуск push-сповіщень – це наступний крок у цифровізації будівельної галузі, який робить послуги зручнішими та прозорішими для громадян.
