Сибіга: В кремлі повинні зрозуміти, що на території рф більше немає безпечних місць

Українські військові тепер зможуть дістати будь-які військові об'єкти на території росії завдяки далекобійній зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі.

Так, коментуючи слова спеціального представника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп дозволив далекобійні удари України по росії, підкреслив, що в кремлі повинні зрозуміти, що на території рф більше немає безпечних місць.

«Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. І росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї», – сказав він.