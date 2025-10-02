Войти

Стефанчук: У Раді зареєстровано законопроєкт щодо зміни назви розмінної монети з "копійки" на "шаг"

145

Законопроєкт щодо зміни назви розмінної монети України з "копійки" на "шаг" зареєстровано у Верховній Раді.

Про це повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук у Facebook.

"У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону № 14093 Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України. Законопроєктом пропонується змінити назву розмінної монети з "копійка" на питомо українську - "шаг". Для його реалізації також подано допоміжний законопроєкт № 14094", - написав спікер.

Рішення має не тільки технічне, а й символічне значення, бо "копійка" - спадщина московської імперії та радянського минулого, натомість "шаг" - історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки, звучала в творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного, зазначив Стефанчук.

За його словами, нині "копійка" є в обігу в росії, Білорусі та Україні, тому повернення до "шага" стане відновленням історичної справедливості, утвердженням нашої ідентичності.

"Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити", - підкреслив Голова ВР.

Він додав, що зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу рівночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Законопроєктом №14093 пропонується внести зміни до Законів України Про Національний банк України, Про пенсійне забезпечення, Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а також визнати такими, що втратили чинність, постанови Президії Верховної Ради України від 02.03.1992 Про розмінну монету України № 2156-XII та від 10.12.1991 № 1952-XII Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України.

Законопроєкт передбачає організацію розроблення та виготовлення розмінних монет нового дизайну "шаг".

