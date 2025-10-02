Войти

Більшість соціальних виплат на дітей із 1 жовтня залишаться без змін, - ЗМІ

З 1 жовтня 2025 року більшість соціальних виплат для дітей, які прив’язані до прожиткового мінімуму, залишаються без змін.

Після того як президент Володимир Зеленський підпише ухвалений Верховною Радою законопроєкт №13532, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами зросте. Одноразові виплати після народження дитини будуть збільшені до 50 тис. грн. Наразі така допомога становить 10 300 грн, а далі виплачується по 860 грн щомісяця протягом 36 місяців (загалом 41 280 грн).

Крім того, після підписання закону можна буде замовити набір речей для новонародженого ще до народження — з 36-го тижня вагітності.

Щомісячні виплати також зазнають змін: вагітні жінки без страхового стажу протягом усієї вагітності отримуватимуть по 7 тис. грн. Такий самий розмір допомоги передбачений одному з батьків, бабусі, дідусю або опікуну, який доглядає дитину до року.

Допомога матерям-одиначкам у жовтні:

  • діти до 6 років – 2 563 грн;
  • діти 6–18 років – 3 196 грн;
  • студенти 18–23 років (денна форма навчання) – 3 028 грн.

Аліменти:

  • до 6 років – від 2 563 грн;
  • 6–18 років – від 3 196 грн;
  • 18–23 років (за умови навчання) – 3 028 грн.

Максимальні виплати (до 10 прожиткових мінімумів):

  • до 6 років – 25 630 грн;
  • 6–18 років – 31 960 грн.

Опікунські виплати:

  • до 6 років – 6 407,50 грн;
  • 6–18 років – 7 990 грн.

Для дітей з інвалідністю:

  • до 6 років – 8 970,50 грн;
  • 6–18 років – 11 186 грн.

Інші виплати:

  • багатодітні сім’ї – 2 100 грн на дитину;
  • діти ВПО – 3 000 грн (без змін).

Послуга муніципальна няня надається у жовтні для таких категорій:

  • до 3 років – діти ВПО;
  • до 6 років – діти, які потребують додаткового догляду;
  • до 6 років – якщо один із батьків має інвалідність I–II групи;
  • до 6 років – у регіонах, де не працюють дитсадки (частини Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Відшкодування не перевищує 7 100 грн на місяць за одну дитину.

Додаткова допомога

Передбачена окрема виплата 50 000 грн на кожну дитину, яка повертається з депортації, примусового переміщення або з окупованих територій. Ця допомога не впливає на інші соціальні виплати чи субсидії.

Материалы по теме






