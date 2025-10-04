Жовта стрічка: Зарплати в Криму урізали майже в усіх бюджетних секторах - без будь-якого попередження

У тимчасово окупованому Криму цього місяця знову знизили виплати працівникам бюджетних установ.

Про це повідомляє у Телеграмі рух спротиву "Жовта стрічка", передає Укрінформ.

"Зарплати на півострові урізали майже в усіх бюджетних секторах - без будь-якого попередження. Хоча офіційно виплати мали залишитися на рівні минулих місяців, на практиці грошей у бюджеті Криму на це просто немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дефіцит бюджету окупованого Криму вже більший, ніж у більшості російських регіонів. За останні роки вся російська ширма про «допомогу місцевому населенню» остаточно впала, констатували у "Жовтій стрічці".