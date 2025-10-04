Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Жовта стрічка: Зарплати в Криму урізали майже в усіх бюджетних секторах - без будь-якого попередження

145

У тимчасово окупованому Криму цього місяця знову знизили виплати працівникам бюджетних установ.

Про це повідомляє у Телеграмі рух спротиву "Жовта стрічка", передає Укрінформ.

"Зарплати на півострові урізали майже в усіх бюджетних секторах - без будь-якого попередження. Хоча офіційно виплати мали залишитися на рівні минулих місяців, на практиці грошей у бюджеті Криму на це просто немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дефіцит бюджету окупованого Криму вже більший, ніж у більшості російських регіонів. За останні роки вся російська ширма про «допомогу місцевому населенню» остаточно впала, констатували у "Жовтій стрічці".

Крим, Жовта стрічка
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 4 октября 2025
Пятница, 3 октября 2025
Четверг, 2 октября 2025
Среда, 1 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023