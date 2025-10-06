З "пошти росії" масово звільняються працівники через мізерні зарплати, на її офіційному сайті понад 7 тисяч вакансій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

У Липецьку оператор отримує 22 тисячі рублів, це близько 8,5 тис. грн, листоноша – 16 тисяч рублів, що дорівнює 6 тис. грн. У Краснодарському краї при середній зарплаті у 76 тисяч рублів начальнику поштового відділення пропонують 23 тисячі, що практично співставно мінімальному розміру оплати праці по країні.

На офіційному сайті "пошти росії " - понад 7 тисяч вакансій. У Ханти-Мансійському автономному окрузі шукають операторів і начальників відділень зв’язку із зарплатою "до 45–47 тисяч". Але ці цифри – лише на папері, після сплати податків сума зменшується на тисячі.

За інформацією розвідки, відгуки колишніх працівників схожі один на один: "робота за копійки", "штатів не вистачає, доводиться працювати за двох чи трьох", "повний хаос і знущання".

"пошта росії" сьогодні – це дзеркало всієї системи в рф: гучні звіти нагору, обіцянки реформ і повна відсутність результату. Працівники виживають, клієнти роками жартують про "загублені посилки", а держава робить вигляд, що тримає ситуацію під контролем. "пошта рф" стала черговим символом російської відсталості: країни, де є ракети й пропагандистські шоу, але немає нормальної зарплати навіть для листоноші”, - зауважили у СЗРУ.