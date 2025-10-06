Какие виды рекламы можно использовать в паре с контекстной?

Контекстная реклама — эффективный инструмент для привлечения целевой аудитории на Ваш сайт. Однако для достижения максимальных результатов важно использовать и другие виды рекламы в сочетании с PPC.
Но что делать, если Вы настраиваете рекламную кампанию самостоятельно? Вот в таком случае и поможет наш материал.
Какие форматы рекламы лучше всего сочетаются с контекстной?
- Баннерная реклама. Яркие баннеры с узнаваемым дизайном бренда помогут повысить узнаваемость и укрепить имидж. Разместите их на тематических сайтах, где обитает Ваша ЦА. Например, баннеры интернет-магазина спортивных товаров на сайтах о здоровом образе жизни и фитнесе. Используйте разные форматы: тексто-графические, видео, интерактивные.
- Таргетированная реклама в соцсетях. Позволяет точечно охватить потенциальных клиентов по различным критериям: демография, интересы, поведение. Пользователь увидит Ваше предложение не только в поиске, но и в своей ленте. Допустим, показывайте рекламу услуг по доставке здорового питания всем, кто интересуется ЗОЖ, фитнесом, правильным питанием.
- Ретаргетинг. Напомните тем, кто уже взаимодействовал с Вашим сайтом, о своем предложении. Это теплая аудитория, которая близка к покупке. Пример: человек кликнул по контекстному объявлению, зашел на сайт, посмотрел товар, но не купил. Ретаргетинг покажет ему персонализированную рекламу именно этого товара в соцсетях, на других сайтах.
- Видеореклама. Привлекает внимание, вовлекает, запоминается. Разместите ролики на Youtube, в соцсетях, на тематических ресурсах. Например, продвигаете услуги по ремонту квартир — покажите видео с примерами работ тем, кто недавно искал дизайн интерьера, стройматериалы.
- Реклама в мессенджерах, SMS, email-рассылки. Дополняйте контекстную рекламу персонализированными предложениями в директ. Например, собирайте базу из потенциальных клиентов, пришедших по контекстной рекламе, и отправляйте им особые предложения, напоминайте о себе.
Как настроить совместную работу нескольких видов интернет-рекламы?
Для эффективного совмещения контекстной рекламы с другими форматами важно правильно все настроить. Вот пошаговый план действий:
- Проанализируйте свою аудиторию, ее особенности, предпочтения, поведение в интернете. Это поможет выбрать оптимальные рекламные каналы и форматы.
- Поставьте цели для каждого формата. Например, контекстная реклама — лиды и продажи, баннерная и видео — узнаваемость и охват, ретаргетинг — возврат ушедших пользователей.
- Разработайте единую креативную концепцию для всех форматов. Используйте узнаваемые элементы дизайна, единый стиль сообщений. Но адаптируйте их под особенности каждой площадки.
- Настройте передачу аудиторий между системами. Например, из Google Ads в Facebook. Так Вы сможете использовать данные о поведении пользователей в разных каналах.
- Настройте сквозную аналитику. Подключите системы веб-аналитики, call-трекинг, CRM. Это позволит оценивать вклад каждого канала в общую эффективность кампании.
- Сегментируйте аудиторию по стадиям воронки. «Холодным» пользователям показывайте баннерную и видеорекламу. Тем, кто уже ищет Ваш продукт — контекст. Посетителям сайта — ремаркетинг с персональными предложениями.