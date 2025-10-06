Войти

Какие виды рекламы можно использовать в паре с контекстной?

Какие виды рекламы можно использовать в паре с контекстной?

Контекстная реклама — эффективный инструмент для привлечения целевой аудитории на Ваш сайт. Однако для достижения максимальных результатов важно использовать и другие виды рекламы в сочетании с PPC.

Конечно, если Вы заказали настройку кампании у специалиста по контекстной рекламе (adwservice.com.ua/ru/specialist-po-kontekstnoj-reklame), то он, в большинстве случаев, самостоятельно запустит все самые эффективные инструменты. Но что делать, если Вы настраиваете рекламную кампанию самостоятельно? Вот в таком случае и поможет наш материал.

Какие форматы рекламы лучше всего сочетаются с контекстной?

Сочетание разных форматов в контекстной рекламе

  • Баннерная реклама. Яркие баннеры с узнаваемым дизайном бренда помогут повысить узнаваемость и укрепить имидж. Разместите их на тематических сайтах, где обитает Ваша ЦА. Например, баннеры интернет-магазина спортивных товаров на сайтах о здоровом образе жизни и фитнесе. Используйте разные форматы: тексто-графические, видео, интерактивные.
  • Таргетированная реклама в соцсетях. Позволяет точечно охватить потенциальных клиентов по различным критериям: демография, интересы, поведение. Пользователь увидит Ваше предложение не только в поиске, но и в своей ленте. Допустим, показывайте рекламу услуг по доставке здорового питания всем, кто интересуется ЗОЖ, фитнесом, правильным питанием.
  • Ретаргетинг. Напомните тем, кто уже взаимодействовал с Вашим сайтом, о своем предложении. Это теплая аудитория, которая близка к покупке. Пример: человек кликнул по контекстному объявлению, зашел на сайт, посмотрел товар, но не купил. Ретаргетинг покажет ему персонализированную рекламу именно этого товара в соцсетях, на других сайтах.
  • Видеореклама. Привлекает внимание, вовлекает, запоминается. Разместите ролики на Youtube, в соцсетях, на тематических ресурсах. Например, продвигаете услуги по ремонту квартир — покажите видео с примерами работ тем, кто недавно искал дизайн интерьера, стройматериалы.
  • Реклама в мессенджерах, SMS, email-рассылки. Дополняйте контекстную рекламу персонализированными предложениями в директ. Например, собирайте базу из потенциальных клиентов, пришедших по контекстной рекламе, и отправляйте им особые предложения, напоминайте о себе.

Как настроить совместную работу нескольких видов интернет-рекламы?

Для эффективного совмещения контекстной рекламы с другими форматами важно правильно все настроить. Вот пошаговый план действий:

  1. Проанализируйте свою аудиторию, ее особенности, предпочтения, поведение в интернете. Это поможет выбрать оптимальные рекламные каналы и форматы.
  2. Поставьте цели для каждого формата. Например, контекстная реклама — лиды и продажи, баннерная и видео — узнаваемость и охват, ретаргетинг — возврат ушедших пользователей.
  3. Разработайте единую креативную концепцию для всех форматов. Используйте узнаваемые элементы дизайна, единый стиль сообщений. Но адаптируйте их под особенности каждой площадки.
  4. Настройте передачу аудиторий между системами. Например, из Google Ads в Facebook. Так Вы сможете использовать данные о поведении пользователей в разных каналах.
  5. Настройте сквозную аналитику. Подключите системы веб-аналитики, call-трекинг, CRM. Это позволит оценивать вклад каждого канала в общую эффективность кампании.
  6. Сегментируйте аудиторию по стадиям воронки. «Холодным» пользователям показывайте баннерную и видеорекламу. Тем, кто уже ищет Ваш продукт — контекст. Посетителям сайта — ремаркетинг с персональными предложениями.
Понедельник, 6 октября 2025
Воскресенье, 5 октября 2025
Суббота, 4 октября 2025
Пятница, 3 октября 2025
Четверг, 2 октября 2025
Среда, 1 октября 2025
