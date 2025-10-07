Шмигаль: Цього року видатки Міноборони пропонується збільшити загалом на 311 млрд грн

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Державного бюджету України на 2025 рік, серед яких видатки Міністерства оборони пропонується збільшити загалом на 311 млрд грн, повідомив глава Міноборони Денис Шмигаль.
"Сьогодні Уряд ухвалив зміни до Державного бюджету України на 2025 рік. Видатки Міністерства оборони пропонується збільшити загалом на 311 млрд грн. Ці кошти спрямуємо для покриття пріоритетних потреб: закупівля озброєння (в тому числі дронів), боєприпасів, військової техніки, обладнання", - написав він у телеграмі.
За словами міністра, також кошти будуть спрямовані на своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та на соціальну підтримку родин захисників та захисниць України.
Шмигаль зазначив ці видатки будуть покриватися з коштів в межах ініціативи ERA, скорочення непершочергових бюджетних видатків та заощадження коштів на обслуговуванні державного боргу.
"Адаптуємо бюджет до реалій сучасної війни. Посилюємо обороноздатність України, можливості нашої оборонної індустрії та її інноваційну складову. Неухильно виконуємо всі зобов’язання перед військовими та їхніми родинами. Маємо надійну підтримку наших партнерів для того, щоб залишатися сильними і стійкими", - резюмував очільник оборонного відомства.
