Петр Павел: Припинення ініціативи з постачання боєприпасів Україні нашкодить насамперед самій Чехії

Президент Чехії Петр Павел наголосив, що припинення ініціативи з постачання боєприпасів Україні нашкодить насамперед самій Чехії.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав після перемоги на виборах партії ANO, яка заявила про намір припинити цю програму, передає Укрінформ.

«Якщо ми скоротимо або навіть припинимо цю підтримку, ми насамперед завдамо шкоди собі, але припинення цієї підтримки також матиме негативний вплив на Україну, де загине ще більше людей», – заявив президент Чехії.

Павел заявив, що лідер ANO Андрей Бабіш зможе отримати доступ до детальнішої інформації про ініціативу, щоб побачити, як вона працює.

«Я думаю, що і Андрей Бабіш, і представники інших партій будуть враховувати насамперед інтереси Чеської Республіки, наших союзників і партнерів, таких як Україна, і ми не завдамо шкоди ні їм, ні собі», – заявив Павел.

Нагадаємо, перед виборами Бабіш заявив, що у разі перемоги припинить ініціативу із закупівлі боєприпасів, назвавши її надто дорогою і непрозорою. Він вважає, що цим повинні займатися Європейський Союз і НАТО.

У 2024 році в межах "чеської ініціативи" було поставлено 1,5 мільйона боєприпасів, включаючи 500 тисяч снарядів калібру 155 мм. Чеський уряд очікував, що цього року поставки боєприпасів в Україну зростуть.