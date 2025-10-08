НБУ: Міграція українців за кордон сповільнилася

Міграція українців за кордон сповільнилася. Станом на 3 жовтня 2025 року за межами країни перебуває 5,8 млн осіб.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Протягом дев’яти місяців цього року кількість мігрантів збільшилася на 166 тисяч, що значно менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли приріст становив 390 тисяч.

Згідно з графіком НБУ, від початку повномасштабного вторгнення кількість українських мігрантів за кордоном різко зросла й досягла піку вже наприкінці 2022 року — близько 8–9 мільйонів осіб. Надалі темпи виїзду стабілізувалися, і протягом 2023–2025 років показники залишаються відносно сталими, із невеликим поступовим зростанням.

Кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, коливається на рівні 4–4,5 мільйона осіб.

Найбільше українських мігрантів проживає у Німеччині, Польщі та Чехії. Українці посідають друге місце після німців за обсягами витрат у Польщі — їхні витрати за квартал становлять майже 2 млрд злотих.