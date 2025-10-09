Експерт: В Україні можуть запровадити нову систему автоматичного списання боргів

В Україні планують запровадити нову систему автоматичного списання боргів. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів експерт аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень" Олександр Чупак.

Він повідомив, що нова система автоматичного списання боргів, яку розробляє Державна податкова служба, поки не має чітких механізмів і юридичних підстав. За його словами, потрібні детальні роз’яснення, щоб уникнути можливих зловживань.

Експерт підкреслив, що наразі списання податкових боргів можливе лише за рішенням суду, і для цього потрібно пройти тривалу юридичну процедуру.

"Існує механізм блокування сум на рахунках платників податків, але для того, щоб це здійснити, потрібно пройти довгу процедуру. Платник податків має бути таким уже закоренілим рецидивістом, скажімо так, щоб можна було втрутитися в його рахунки", — пояснив Чупак.

За його словами, у разі впровадження автоматичного списання боргів підприємці зможуть оскаржувати такі дії у судовому порядку, як і зараз.

"Якщо держава вважає, що підприємство не доплатило податків, то підприємство в судовому порядку може це оскаржити. Якщо воно доведе свою правоту, то поверне ці гроші", — зазначив він.

Також експерт наголосив, що бізнес має бути поінформований про будь-які списання заздалегідь. У майбутньому, за його словами, сповіщення, ймовірно, відбуватиметься через електронну пошту або кабінет платника податків. Чупак переконаний, що у разі зловживань, наприклад списання коштів без повідомлення, це викличе широкий суспільний резонанс.

"Якщо будуть якісь зловживання з боку держави — кошти списуватимуться без сповіщення чи раніше певного терміну, то буде широкий суспільний резонанс. А в інтересах держави — щоб бізнес працював без зайвого тиску", — підсумував експерт.