Лісовий: На будівництво укриттів у дитячих садках прифронтових регіонів потрібно 2,5 млрд грн

Для 60 укриттів у дитячих садках прифронтових регіонів виготовлена проєктно-кошторисна документація, на будівництво потрібно 2,5 млрд грн.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на форумі “Інвестиції в людський капітал: дорожня карта всеохопного та партисипативного відновлення Харківщини”, передає кореспондентка Укрінформу.

“Ми шукаємо досить невелику суму, яку хотіли знайти в цьому році, і ведемо переговори з нашими партнерами - це 2,5 млрд грн, які потрібні для будівництва укриттів у дитячих садках”, - сказав він.

Лісовий наголосив, що дошкільна освіта є надзвичайно важливою ланкою, яку потрібно забезпечити у прифронтовій лінії.

Ректорка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська також порушила питання укриттів у вишах.

“Збереження наукових кадрів закладів вищої освіти залежить від студентства. Ми сьогодні, на жаль, втрачаємо студентів, тому що у питанні безпеки і якості освіти перемагає безпека. Звертаємося з проханням підтримати нас, звернутися до донорів і розглянути можливість допомоги у створенні безпечних просторів”, - зазначила Кагановська.