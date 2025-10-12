Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Лісовий: На будівництво укриттів у дитячих садках прифронтових регіонів потрібно 2,5 млрд грн

154

Для 60 укриттів у дитячих садках прифронтових регіонів виготовлена проєктно-кошторисна документація, на будівництво потрібно 2,5 млрд грн.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на форумі “Інвестиції в людський капітал: дорожня карта всеохопного та партисипативного відновлення Харківщини”, передає кореспондентка Укрінформу.

“Ми шукаємо досить невелику суму, яку хотіли знайти в цьому році, і ведемо переговори з нашими партнерами - це 2,5 млрд грн, які потрібні для будівництва укриттів у дитячих садках”, - сказав він.

Лісовий наголосив, що дошкільна освіта є надзвичайно важливою ланкою, яку потрібно забезпечити у прифронтовій лінії.

Ректорка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська також порушила питання укриттів у вишах.

“Збереження наукових кадрів закладів вищої освіти залежить від студентства. Ми сьогодні, на жаль, втрачаємо студентів, тому що у питанні безпеки і якості освіти перемагає безпека. Звертаємося з проханням підтримати нас, звернутися до донорів і розглянути можливість допомоги у створенні безпечних просторів”, - зазначила Кагановська.

Лісовий, укриття
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 12 октября 2025
Суббота, 11 октября 2025
Пятница, 10 октября 2025
Четверг, 9 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023