Трамп: Якщо росія відмовиться від мирного врегулювання, то Україна отримає ракети Tomahawk

Президент США заявив, що Україна може отримати крилаті ракети Tomahawk, якщо росія відмовиться від мирного врегулювання.
Як передає Укрінформ, про це Дональд Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Ізраїлю.
Глава Білого дому зазначив, що обговорював це питання з Президентом України Володимиром Зеленським у суботу та неділю.
При цьому він зауважив, що ракети Tomahawk у разі надання їх Україні стануть «новим кроком агресії».
Трамп пояснив, що Сполучені Штати продаватимуть ракети не безпосередньо Україні, а країнам НАТО, які можуть передати їх нашій державі.
«Так, я міг би сказати йому (путіну – ред.) - якщо війна не буде врегульована, ми цілком можемо це зробити. Ми можемо не робити цього, але можемо й зробити, - сказав американський лідер. - Чи хочуть вони, щоб Tomahawk летіли в їхній бік? Я так не думаю».
Трамп додав, що може застерегти путіна стосовно такої можливості.
