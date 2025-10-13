Експерт розповів, який вплив Меланія Трамп має на свого чоловіка

Меланія Трамп може певною мірою впливати на позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні, однак її роль не варто переоцінювати. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів експерт та аналітик Центру громадянської просвіти "Альменда" Олег Охредько.

Раніше повідомлялось, дружина президента Сполучених Штатів Меланія Трамп розповіла, що має "відкритий канал комунікації" з російським диктатором володимиром путіним з питання повернення дітей.

Охредько наголосив, що навіть якщо Меланія дійсно нагадує чоловіку про злочини росії, її вплив навряд чи стане вирішальним фактором у припиненні війни.

"Я б не думав так, що вона має такий супер вплив на самого безпосередньо Трампа", — зазначив експерт

Він пояснив, що питання евакуації та порятунку українських дітей з окупованих територій — надзвичайно чутливе, і саме навколо цієї теми можуть відбуватися неформальні впливи володимира путіна на Трампа.

"Тут потрібно зауважити, по-перше, що врятування кожної дитини — це дуже важлива ситуація, і Україна докладає величезних зусиль. І дії Меланії Трамп можна тільки вітати. І знов-таки, потрібно пам'ятати, хто такий путін і його методи", — зазначив Охредько.

Аналітик повідомив, що нині в москві триває "перебудова кремлівських веж", тож важко сказати, хто саме може вести листування з дружиною Дональда Трампа.

"путін приділяє цьому не надто велику увагу, це лише один із каналів, який направлений безпосередньо на самого Трампа", — додав експерт.

Він підкреслив, що росія сьогодні вже не просто авторитарна, а фактично тоталітарна держава, де вирішальну роль у формуванні позиції путіна відіграє його найближче оточення. Помічники подають йому інформацію та формують сприйняття реальності, від чого залежать політичні рішення.

За словами експерта, кремль використовує тему дітей як один із важелів тиску. Він зазначив, що для москви тема дітей — не гуманітарне питання, а інструментальне.

"Іноді дійсно суб'єктивні чинники, такі як Меланія Трамп, можуть стати тією пір'їнкою, яка переломить хребта цілому слону, тому що ми бачимо експресивність Трампа", — зауважив Охредько.

За його словами, Дональд Трамп дуже непередбачувана особа. З одного боку, він публічно погрожує кремлю — мовляв, якщо путін не припинить війну, США передадуть Україні ракети "Tomahawk". Такі слова вже викликали бурхливу реакцію в росії. З іншого боку, Трамп дякує путіну у соцмережах, публікує відео та обмінюється компліментами, демонструючи певну симпатію до російського диктатора. Дональд Трамп не приховує свого захоплення путіним і подекуди навіть копіює його стиль поведінки.

Він повідомив, що у політиці Трампа простежується внутрішній конфлікт між інтересами США, особистими інтересами самого Трампа та його ставленням до путіна. Це створює додаткові ризики для України, адже суб’єктивний фактор впливу путіна на Трампа може позначатися на риториці та політичних рішеннях Сполучених Штатів.