Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Вашингтоні цієї п’ятниці

Президент США Дональд Трамп планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.

За даними журналіста, зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні.