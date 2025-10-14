Войти

Bank of America: У 2026 році золото може коштувати до $5000 за унцію

120

Bank of America підвищив прогноз ціни на золото до $5000 за унцію на 2026 рік, мотивуючи це зростанням інвестиційного попиту та геополітичними ризиками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Bank of America Global Research у понеділок переглянув свої прогнози щодо дорогоцінних металів, піднявши очікувану ціну на золото у 2026 році до $5000 за унцію, тоді як середній прогноз наразі складає близько $4400.

Ринок вже демонструє історичне зростання: 8 жовтня ціна золота вперше перевищила $4000 за унцію, а 12 жовтня метал подорожчав до $4079,62.

Аналітики пояснюють рекордні показники збільшеним попитом на безпечні активи на тлі поновлених погроз щодо тарифів з боку колишнього президента США Дональда Трампа та очікувань зниження процентних ставок у США.

Банк попереджає про можливу короткострокову корекцію, однак вважає, що загальний тренд зростання збережеться до 2026 року.

«Якщо інвестиційний попит зросте на 14%, подібно до цього року, ціна золота може сягнути $5000 за унцію», – зазначають експерти Bank of America.

