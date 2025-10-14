Мерц має намір обговорити з Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край війні в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до припинення війни рф проти України на полях Близькосхідної конференції в Шарм-ель-Шейху і висловив сподівання на допомогу президента США.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
"Ми не повинні забувати, що війна росії проти України триває вже три з половиною роки, всього в декількох годинах польоту від нас", – пояснив Мерц.
Він має намір скористатися можливістю, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край цій війні.
"Цей майданчик посилає сигнал: якщо міжнародна спільнота буде триматися разом, це можливо", – підкреслив канцлер.
Для європейців війна в Європі є найбільшою загрозою для свободи, наголосив він.
"Я не хочу цього приховувати: ми також розраховуємо на постійну підтримку Сполучених Штатів Америки. Так само, як вони показали це в цьому регіоні, вони повинні показати це разом з нами в Україні і проти Росії", – заявив Мерц.
Президент США Дональд Трамп, виступаючи у Кнесеті, заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни росії проти України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023