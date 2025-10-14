Войти

Мерц має намір обговорити з Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край війні в Україні

119

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до припинення війни рф проти України на полях Близькосхідної конференції в Шарм-ель-Шейху і висловив сподівання на допомогу президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми не повинні забувати, що війна росії проти України триває вже три з половиною роки, всього в декількох годинах польоту від нас", – пояснив Мерц.

Він має намір скористатися можливістю, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край цій війні.

"Цей майданчик посилає сигнал: якщо міжнародна спільнота буде триматися разом, це можливо", – підкреслив канцлер.

Для європейців війна в Європі є найбільшою загрозою для свободи, наголосив він.

"Я не хочу цього приховувати: ми також розраховуємо на постійну підтримку Сполучених Штатів Америки. Так само, як вони показали це в цьому регіоні, вони повинні показати це разом з нами в Україні і проти Росії", – заявив Мерц.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи у Кнесеті, заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни росії проти України.

Трамп, Мерц
