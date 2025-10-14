Кабмін оновив порядок оприлюднення інформації про діяльність державних підприємств

Кабінет міністрів затвердив оновлений порядок оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств. Зміни стосуються підприємств, у яких держава володіє більш ніж половиною акцій, та спрямовані на підвищення прозорості управління державними активами.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Документ стосується підприємств, у статутному капіталі яких держава володіє більш ніж 50% акцій (часток), а також товариств, де 50% і більше акцій належать компаніям, що на 100% є державними.
Згідно з постановою, буде чітко визначено періодичність і строки оприлюднення інформації про діяльність таких підприємств.
Підприємства тепер зобов’язані розміщувати на власних вебсайтах або на сайтах органів управління наступну інформацію:
"Ми відкриваємо суспільству інформацію, доступ до якої був обмежений. Це новий рівень прозорості та відповідальності державних компаній — і важливий крок до довіри між державою, бізнесом і громадянами", — наголосила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко.
До переліку підприємств, які не підпадають під ці вимоги, не увійдуть оператори об’єктів критичної інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу та ті, що належать до сфери управління Міноборони. Повний список таких винятків буде сформовано відповідними органами влади та подано на розгляд уряду.
