Військовий: Давайте в посольстві рф створимо театр ветеранів російсько-української війни

Приміщення російського посольства у Києві можна використати для створення театру ветеранів російсько-української війни.

Таке запропонував начальник відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ, полковник Олексій Дмитрашківський під час дискусії в Укрінформі на тему: «Військові на сцені: новий досвід, нові знання, нові виклики».

«Давайте в посольстві росії створимо театр ветеранів. Запросимо туди священиків, висвятимо стіни, і нехай там буде театр ветеранів, який розповідатиме ту правду, яка відбувається на війні. Найближчі 100 років російське посольство там працювати не буде. Це посольство треба використовувати як приміщення і зробити там інклюзив, щоб наші ветерани могли спокійно туди заходити й працювати», - закликав Дмитрашківський.

Також, на його думку, у Києві має бути відкрито центр із широким спектром послуг для ветеранів і членів їхніх родин.

«Наші ветерани заслуговують не просто на театр ветеранів. Це має бути палац ветеранів, де буде театр, кінотеатр, басейн, стадіон. Щоб наші ветерани могли приходити з родинами, займатися й бути близькими один до одного. Це має бути саме їхній простір, де вони будуть у своєму середовищі», - вважає військовий.

Присутня на дискусії заступниця голови КМДА, кураторка департаменту соціальної та ветеранської політики Марина Хонда підтримала ідею створення ветеранських просторів, адже у Києві мешкає вже понад 100 тис. учасників бойових дій.

«А ще у ветерана є родина - дружина, діти, батьки. Множимо цю кількість втричі й розуміємо, що в Києві плюс-мінус 400 тис людей, які так чи інакше пов’язані конкретно з ветераном, який повернувся або буде повертатися», - зазначила Хонда.

За її словами, у міської влади є план відкриття ветеранських просторів у кожному районі столиці, і перший з них - уже за місяць у Дарницькому районі.

«У наших планах, що у кожному районі має бути таке представництво. Йдеться не лише про те, що там будуть лише фахівці супроводу ветеранів, юристи й психологи. Йдеться про територію, де можна буде збиратися, та про усі супутні речі, які там відбуватимуться. Приміщення слугуватимуть точкою входу для комунікації. А театр – це якраз про психологічну допомогу», - підтримала ідею створення ветеранських хабів київська чиновниця.

