Військовий: Давайте в посольстві рф створимо театр ветеранів російсько-української війни

Приміщення російського посольства у Києві можна використати для створення театру ветеранів російсько-української війни.
Таке запропонував начальник відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ, полковник Олексій Дмитрашківський під час дискусії в Укрінформі на тему: «Військові на сцені: новий досвід, нові знання, нові виклики».
«Давайте в посольстві росії створимо театр ветеранів. Запросимо туди священиків, висвятимо стіни, і нехай там буде театр ветеранів, який розповідатиме ту правду, яка відбувається на війні. Найближчі 100 років російське посольство там працювати не буде. Це посольство треба використовувати як приміщення і зробити там інклюзив, щоб наші ветерани могли спокійно туди заходити й працювати», - закликав Дмитрашківський.
Також, на його думку, у Києві має бути відкрито центр із широким спектром послуг для ветеранів і членів їхніх родин.
«Наші ветерани заслуговують не просто на театр ветеранів. Це має бути палац ветеранів, де буде театр, кінотеатр, басейн, стадіон. Щоб наші ветерани могли приходити з родинами, займатися й бути близькими один до одного. Це має бути саме їхній простір, де вони будуть у своєму середовищі», - вважає військовий.
Присутня на дискусії заступниця голови КМДА, кураторка департаменту соціальної та ветеранської політики Марина Хонда підтримала ідею створення ветеранських просторів, адже у Києві мешкає вже понад 100 тис. учасників бойових дій.
«А ще у ветерана є родина - дружина, діти, батьки. Множимо цю кількість втричі й розуміємо, що в Києві плюс-мінус 400 тис людей, які так чи інакше пов’язані конкретно з ветераном, який повернувся або буде повертатися», - зазначила Хонда.
За її словами, у міської влади є план відкриття ветеранських просторів у кожному районі столиці, і перший з них - уже за місяць у Дарницькому районі.
«У наших планах, що у кожному районі має бути таке представництво. Йдеться не лише про те, що там будуть лише фахівці супроводу ветеранів, юристи й психологи. Йдеться про територію, де можна буде збиратися, та про усі супутні речі, які там відбуватимуться. Приміщення слугуватимуть точкою входу для комунікації. А театр – це якраз про психологічну допомогу», - підтримала ідею створення ветеранських хабів київська чиновниця.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023