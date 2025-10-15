Мінрозвитку: "єВідновлення" запрацює для пам'яток архітектури

Уряд розпочав роботу над механізмом, який дозволить власникам житла, розташованого у пам'ятках архітектури, вперше скористатися державною програмою компенсацій “єВідновлення”.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Мінрозвитку.

Раніше мешканці історичних будівель, пошкоджених внаслідок російської агресії, не могли отримати фінансову допомогу на ремонт.

Ключовим кроком стало затвердження Кабінетом Міністрів постанови, яка спрощує підтвердження факту руйнування чи пошкодження житла, що є об'єктом культурної спадщини.

Для цього використовуватиметься Акт комісійного обстеження пам'ятки, який офіційно фіксує всі пошкодження будівлі. Цей документ можна буде внести до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), що автоматично відкриє доступ до компенсаційних виплат за програмою "єВідновлення".

Ухвалене рішення має на меті прискорити відновлення пошкоджених історичних будівель громадами та власниками. Зазначається, що це відбуватиметься "без зайвих дозволів і затримок, але з дотриманням усіх вимог щодо збереження культурної спадщини".

Про точні терміни, коли можна буде подавати заявки на компенсацію за житло в історичних будівлях, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури поінформує додатково.