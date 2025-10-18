Войти

Зеленський: Україні потрібні сильні безпекові гарантії від США, оскільки лише Трамп має діалог з росією

Україні потрібні сильні безпекові гарантії від США, оскільки лише президент країни Дональд Трамп має діалог з росією, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Добре, що ми обговорювали гарантії безпеки і що Сполучені Штати не виступають проти цієї теми, і європейська сторона майже готова, на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії Сполучених Штатів, оскільки лише Сполучені Штати зараз можуть говорити з росією, лише президент Трамп має діалог з росією", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Президент зазначив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки, які можуть знадобитися навіть після припинення вогню задля того, щоб "путін не повернувся до нас з новою агресією".

