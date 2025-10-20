Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

СЗРУ: Через гострий дефіцит фінансів регіональна влада рф гртує підвищення податків і скасування пільг

82

Регіони рф готують до підвищення податків і скасування пільг, щоб "залатати" діри у своїх бюджетах, проте ці заходи навряд чи принесуть очікуваний ефект.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

У Новосибірській, Оренбурзькій, Ярославській, Воронезькій, Ульяновській областях, Дагестані та Красноярському краї вже почали планувати підвищення регіональних зборів. Зокрема, в трьох регіонах зросте транспортний податок: у Новосибірській області – на 10,9 %, у Красноярському краї – на понад 10 %, в Оренбурзькій – більш як на 30 %.

Новосибірська влада також планує скасувати понижувальний коефіцієнт під час сплати ПДФО з продажу нерухомості – податок нараховуватимуть із повної кадастрової вартості.

В Ульяновській області запропоновано скасувати пільгову ставку 1% для малого бізнесу на спрощеній системі.

У Дагестані та Воронежі готують аналогічні кроки, а в Ярославській області губернатор доручив підняти земельний і майновий податки до граничного рівня.

Причиною цього є гострий дефіцит регіональних фінансів.

Сукупний дефіцит бюджетів суб’єктів федерації зріс у півтора раза – до 724,8 млрд рублів, а кількість дотаційних регіонів зросла з 45 до 68. Попри заплановане підвищення ставок, доходи бюджетів суттєво не збільшаться: підприємці шукатимуть способи уникнути сплати, а борги – зростатимуть.

Фінансова напруга вже змушує російську владу економити на всьому, навіть на тому, що донедавна вважалося недоторканним.

"Самарська область зменшила виплати за контракт із Міноборони у п’ять разів – з 2,1 млн до 400 тис. рублів. До мінімального рівня компенсації вже перейшли Татарстан, Ульянівська область, Чувашія та Марій Ел – ще одна ознака того, що в регіонах банально закінчуються гроші", — ідеться в повідомленні.

СЗРУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 октября 2025
Воскресенье, 19 октября 2025
Суббота, 18 октября 2025
Пятница, 17 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023