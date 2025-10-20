СЗРУ: Через гострий дефіцит фінансів регіональна влада рф гртує підвищення податків і скасування пільг

Регіони рф готують до підвищення податків і скасування пільг, щоб "залатати" діри у своїх бюджетах, проте ці заходи навряд чи принесуть очікуваний ефект.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

У Новосибірській, Оренбурзькій, Ярославській, Воронезькій, Ульяновській областях, Дагестані та Красноярському краї вже почали планувати підвищення регіональних зборів. Зокрема, в трьох регіонах зросте транспортний податок: у Новосибірській області – на 10,9 %, у Красноярському краї – на понад 10 %, в Оренбурзькій – більш як на 30 %.

Новосибірська влада також планує скасувати понижувальний коефіцієнт під час сплати ПДФО з продажу нерухомості – податок нараховуватимуть із повної кадастрової вартості.

В Ульяновській області запропоновано скасувати пільгову ставку 1% для малого бізнесу на спрощеній системі.

У Дагестані та Воронежі готують аналогічні кроки, а в Ярославській області губернатор доручив підняти земельний і майновий податки до граничного рівня.

Причиною цього є гострий дефіцит регіональних фінансів.

Сукупний дефіцит бюджетів суб’єктів федерації зріс у півтора раза – до 724,8 млрд рублів, а кількість дотаційних регіонів зросла з 45 до 68. Попри заплановане підвищення ставок, доходи бюджетів суттєво не збільшаться: підприємці шукатимуть способи уникнути сплати, а борги – зростатимуть.

Фінансова напруга вже змушує російську владу економити на всьому, навіть на тому, що донедавна вважалося недоторканним.

"Самарська область зменшила виплати за контракт із Міноборони у п’ять разів – з 2,1 млн до 400 тис. рублів. До мінімального рівня компенсації вже перейшли Татарстан, Ульянівська область, Чувашія та Марій Ел – ще одна ознака того, що в регіонах банально закінчуються гроші", — ідеться в повідомленні.