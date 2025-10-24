Єрмак: Ми готуємося до подачі заявки на членство в ОЕСР у 2026 році

Робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних операціях (OECD Anti-bribery convention) та пропонує Україні повноправне членство в групі.
Про це Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram, передають Українські Новини.
"Це потужний крок до інтеграції в ОЕСР та визнання наших реформ!", - заявив він.
Єрмак зазначив, що у 2022 році Україна надіслала запит до ОЕСР, у 2023 році отримала статус "учасника" Робочої групи, що дозволило брати участь у засіданнях і готуватися до Конвенції, у 2023–2024 роках Україна впровадила зміни до законодавства щодо криміналізаціі хабарництва, відповідальності компаній, захисту викривачів і ОЕСР відзначила прогрес країни.
За його словами, приєднання відкриває двері до міжнародних розслідувань корупції, зміцнює репутацію України та сприяє інвестиціям.
"Ми готуємося до подачі заявки на членство в ОЕСР у 2026 році, посилюючи прозорість і верховенство права. Це наш шлях до демократичних стандартів!", - наголосив керівник Офісу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023