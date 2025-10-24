Войти

Економіка

Єрмак: Ми готуємося до подачі заявки на членство в ОЕСР у 2026 році

59

Робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних операціях (OECD Anti-bribery convention) та пропонує Україні повноправне членство в групі.

Про це Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram, передають Українські Новини.

"Це потужний крок до інтеграції в ОЕСР та визнання наших реформ!", - заявив він.

Єрмак зазначив, що у 2022 році Україна надіслала запит до ОЕСР, у 2023 році отримала статус "учасника" Робочої групи, що дозволило брати участь у засіданнях і готуватися до Конвенції, у 2023–2024 роках Україна впровадила зміни до законодавства щодо криміналізаціі хабарництва, відповідальності компаній, захисту викривачів і ОЕСР відзначила прогрес країни.

За його словами, приєднання відкриває двері до міжнародних розслідувань корупції, зміцнює репутацію України та сприяє інвестиціям.

"Ми готуємося до подачі заявки на членство в ОЕСР у 2026 році, посилюючи прозорість і верховенство права. Це наш шлях до демократичних стандартів!", - наголосив керівник Офісу.

Єрмак
Капитал
