Пишний пояснив, чому НБУ відклав впровадження електронної гривні

Нацбанк України (НБУ) відклав впровадження електронної гривні у зв’язку з війною та має наміри використати цей час на те, щоб знайти найкраще технічне рішення та вивчити досвід, який напрацьовують у інших центробанках.
Про це сказав очільник НБУ Андрій Пишний.
Пишний зауважив, що це рішення, крім іншого, вимагає інвестицій, які зараз Україна не може собі дозволити.
Очільник НБУ пояснив, що обговорював цю тему дуже глибоко разом з колегами з Європейського центрального банку, а також з Центральним банком Сингапуру та Бундесбанку.
«Ми уважно стежимо за тими напрацюваннями, які навколо цього питання відбуваються, дискусіями, ризиками, для того, щоб використати цей час, який ми наразі самі собі даємо внаслідок того, що до певної міри війна сьогодні дає підстави відкласти його, для того, щоб зробити це рішення максимально якісним, таким, яке враховує найкращий досвід і практики», – резюмував очільник Нацбанку України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023