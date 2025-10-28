СЗРУ: російська митниця не може виконати план мінфіна щодо надходжень до федерального бюджету

Федеральна митна служба росії не зможе виконати план міністерства фінансів щодо митних надходжень до федерального бюджету на 2025 рік. Дефіцит сягне 24,7 млрд доларів, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Голова ФМС рф Віктор Пікальов заявив, що замість запланованих 98,8 млрд дол. до бюджету надійде лише 73,7 млрд дол. Це означає дефіцит у 24,7 млрд дол., або понад 25 % від плану.
Станом на жовтень ФМС перерахувала лише 55,6 млрд дол., і навіть з урахуванням очікуваних надходжень до кінця року показник залишиться найнижчим за останні п’ять років. Порівняно з 2024 роком, коли митні збори становили 90,8 млрд дол., падіння складе близько 19 %, або 17,3 млрд дол.
«Різке скорочення митних платежів сигналізує про системне ослаблення дохідної бази російського бюджету. Зниження імпорту через падіння внутрішнього попиту та скорочення експорту під тиском санкційних обмежень призвели до виснаження імпортно-експортного потенціалу економіки», - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, уряд намагається компенсувати втрати за рахунок підвищення податків у 2026 році. Проте цей крок неминуче вдарить по інвестиційній активності та промисловому виробництву, що лише посилить ризики рецесії.
«Провал із митними надходженнями стає черговим індикатором глибоких структурних проблем російської економіки, яка втрачає здатність генерувати стабільні доходи навіть за рахунок традиційних джерел», - зазначено у повідомленні.
