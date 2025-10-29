Національний банк України (НБУ) оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті через Систему електронних платежів (СЕП). Головною метою змін є підвищення прозорості та можливість відстеження етапів виконання платежів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Нацрегулятор встановлює обов’язок для всіх учасників СЕП (банків та інших надавачів платіжних послуг) з 1 квітня 2026 року інформувати своїх користувачів про виконання операцій, використовуючи універсальний унікальний ідентифікатор транзакції.
Ключові обов'язки учасників СЕП:
Ці новації суттєво підвищать прозорість фінансових операцій, дозволяючи як платникам, так і отримувачам ефективно відстежувати статус і деталі кожного міжбанківського платежу.
