Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

МЗС провело нараду щодо підготовки до міжнародних заходів з відновлення України

87

В Міністерстві закордонних справ 29 жовтня відбулася нарада щодо підготовки до міжнародних заходів з відновлення України, зокрема до міжнародної виставки та конференції Rebuild Ukraine, а також Конференції з питань відновлення України - URC 2026. Про це повідомила пресслужба МЗС.

На нараді обговорили підсумки та результати Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC 2025), що відбулася цього року в Римі. Захід став ключовим міжнародним форумом, який об’єднав партнерів України - уряди, міжнародні фінансові інституції та бізнес - навколо конкретних проєктів з відновлення нашої держави.

Також під час зустрічі узгодили подальші кроки з підготовки до міжнародної виставки та конференції Rebuild Ukraine, яка проходитиме в листопаді в Польщі. Цей захід стане ще однією можливістю для представлення українських проєктів з відбудови, пошуку нових партнерів, інвестицій та технологій.

Окрему увагу учасники приділили плануванню наступної Конференції з питань відновлення України - URC 2026, яка, за попередніми домовленостями, відбудеться в Польщі.

МЗС, Rebuild Ukraine
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 30 октября 2025
Среда, 29 октября 2025
Вторник, 28 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023