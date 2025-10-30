МЗС провело нараду щодо підготовки до міжнародних заходів з відновлення України

В Міністерстві закордонних справ 29 жовтня відбулася нарада щодо підготовки до міжнародних заходів з відновлення України, зокрема до міжнародної виставки та конференції Rebuild Ukraine, а також Конференції з питань відновлення України - URC 2026. Про це повідомила пресслужба МЗС.

На нараді обговорили підсумки та результати Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC 2025), що відбулася цього року в Римі. Захід став ключовим міжнародним форумом, який об’єднав партнерів України - уряди, міжнародні фінансові інституції та бізнес - навколо конкретних проєктів з відновлення нашої держави.

Також під час зустрічі узгодили подальші кроки з підготовки до міжнародної виставки та конференції Rebuild Ukraine, яка проходитиме в листопаді в Польщі. Цей захід стане ще однією можливістю для представлення українських проєктів з відбудови, пошуку нових партнерів, інвестицій та технологій.

Окрему увагу учасники приділили плануванню наступної Конференції з питань відновлення України - URC 2026, яка, за попередніми домовленостями, відбудеться в Польщі.