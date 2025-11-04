Індекс американського долара оновив тримісячний максимум

Індекс долара США оновив тримісячний максимум – інвестори очікують свіжих економічних показників, які можуть вплинути на позицію Федеральної резервної системи щодо подальшого пом’якшення монетарної політики. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
У понеділок долар утримувався поблизу найвищого рівня за три місяці щодо кошика основних валют. Ринок залишається обережним перед публікацією нових економічних даних, які, за оцінками аналітиків, дадуть лише обмежене уявлення про стан економіки США.
Минулого тижня Федеральна резервна система очікувано знизила ставку на 25 базисних пунктів, проте голова ФРС Джером Пауелл натякнув, що подальше зниження цього року малоймовірне.
«Ми не можемо дозволити собі робити додаткові кроки без чіткішої картини стану економіки», – зазначив Пауелл.
Через призупинення роботи уряду США офіційні звіти, зокрема щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі, ймовірно, будуть відкладені. Інвестори орієнтуватимуться лише на дані ADP та індекс PMI ISM, які навряд чи суттєво змінять ринкову динаміку.
Після заяв банкірів ФРС, які розкритикували пом’якшення політики, трейдери оцінюють 68% ймовірність ще одного зниження ставки у грудні.
На валютному ринку єна торгувалася на рівні 154,1 за долар – поблизу 8,5-місячного мінімуму, що зумовлено великим розривом у процентних ставках.
Євро знизився на 0,16% до $1,1513, а фунт стерлінгів – на 0,3% до $1,3133.
Індекс долара зріс на 0,16% до 99,89, досягнувши найвищого рівня з 1 серпня. За останні шість місяців показник залишався у вузькому діапазоні 96–100 пунктів.
