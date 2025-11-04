Мінсоцполітики: В Україні розширили перелік категорій отримувачів базової соціальної допомоги

В Україні розширили перелік категорій отримувачів базової соціальної допомоги. Тепер оформити цю комплексну державну підтримку зможе більша кількість родин з низьким рівнем доходів, включно з тими, хто раніше не отримував жодних конкретних видів соціальних виплат.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Зазначається, що це бета-тестування нового етапу проєкту, і родини, що відповідають критеріям, уже можуть звертатися із заявами до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ).
Базова соціальна допомога передбачає комплексний підхід, трансформуючи п'ять окремих видів державної допомоги в одну суттєву виплату, розраховану на всю сім'ю.
Розмір допомоги є індивідуальним: він прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн, і розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.
Для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розмір базової соціально допомоги розраховується пропорційно їхньому стажу.
Водночас зберігається право вибору: перейти на базову соціальну допомогу або залишити ті види допомоги, які були призначені раніше. Так, йдеться про:
Тобто, якщо заявник або хтось із членів сім'ї вже отримує одну з перелічених допомог, для оформлення базової соціальної допомоги потрібно буде відмовитися від цих виплат на користь нової.
Подати заяву може лише один член сім'ї — допомогу призначають на всю сім'ю, а виплату отримує той, хто звернувся. Склад сім'ї фіксується на дату звернення.
Усі, хто відповідає умовам експериментального проєкту, можуть звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України з письмовою заявою.
