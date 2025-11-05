Посол ЄС в Україні передала Свириденко та Стефанчуку звіт Єврокомісії про розширення

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у вівторок передала премʼєрці та спікеру Верховної Ради звіт Єврокомісії про розширення, де позитивно оцінюється рух України в ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Facebook.
Матернова повідомила, що представила звіт про розширення прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку та його колегам.
"Це одна з важливих віх у відносинах між ЄС та Україною як країною-кандидаткою. Для мене це не просто формальність – це момент, який має справжнє значення. Для політиків, для інституцій, але передусім для українців. Адже розширення ЄС – це не лише політика та критерії. Це бачення. Це обіцянка на майбутнє", – додала вона.
Дипломатка сказала, що "щиро пишається прогресом" України на шляху до членства в ЄС.
"На мій погляд, цьогорічний звіт є справедливим і збалансованим. Він відзначає ті сфери, які заслуговують на визнання, і критикує ті, де реформи потрібно прискорити", – написала Матернова, згадавши зокрема реформи у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023