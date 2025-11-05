Посол ЄС в Україні передала Свириденко та Стефанчуку звіт Єврокомісії про розширення

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у вівторок передала премʼєрці та спікеру Верховної Ради звіт Єврокомісії про розширення, де позитивно оцінюється рух України в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Facebook.

Матернова повідомила, що представила звіт про розширення прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко, голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку та його колегам.

"Це одна з важливих віх у відносинах між ЄС та Україною як країною-кандидаткою. Для мене це не просто формальність – це момент, який має справжнє значення. Для політиків, для інституцій, але передусім для українців. Адже розширення ЄС – це не лише політика та критерії. Це бачення. Це обіцянка на майбутнє", – додала вона.

Дипломатка сказала, що "щиро пишається прогресом" України на шляху до членства в ЄС.

"На мій погляд, цьогорічний звіт є справедливим і збалансованим. Він відзначає ті сфери, які заслуговують на визнання, і критикує ті, де реформи потрібно прискорити", – написала Матернова, згадавши зокрема реформи у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.