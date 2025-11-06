Войти

Гетьманцев: В Україні збільшили одноразову допомоги при народженні дитини

131

5 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту та народного депутата Данила Гетьманцева у Telegram.

Метою законодавчої ініціативи є підтримка сімей у допологовий, післяпологовий та ранній періоди догляду за дитиною, а також стимулювання народжуваності та поєднання батьківства з професійною зайнятістю.

Згідно з ухваленим законопроєктом №13532, підвищені виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Виплати, передбачені на 2026 рік:

  • 7 000 грн - допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб.
  • 50 000 грн - одноразова допомога при народженні дитини.
  • "Пакунок малюка" - одноразова натуральна допомога або грошова компенсація на вибір батьків.
  • 7 000 грн - допомога для догляду за дитиною до 1 року (виплачуватиметься також дітям, народженим у 2025 році, яким ще не виповнився рік).
  • 8 000 грн - програма "єЯсла" для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері чи іншого законного представника.
  • Для дітей з інвалідністю передбачено підвищувальний коефіцієнт 1,5 при визначенні розміру допомоги.
  • 8 000 грн - програма "єСадок", грошова допомога для догляду за дитиною від 4 до 6 років у разі відсутності місця у комунальних дитсадках (з 2028 року).
  • 5 000 грн - одноразова допомога "пакунок школяра" для учнів перших класів.
Гетьманцев
