Гетьманцев: В Україні збільшили одноразову допомоги при народженні дитини

5 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту та народного депутата Данила Гетьманцева у Telegram.
Метою законодавчої ініціативи є підтримка сімей у допологовий, післяпологовий та ранній періоди догляду за дитиною, а також стимулювання народжуваності та поєднання батьківства з професійною зайнятістю.
Згідно з ухваленим законопроєктом №13532, підвищені виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року.
Виплати, передбачені на 2026 рік:
