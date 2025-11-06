Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення щодо подальшого розвитку фінансового сектору в умовах повномасштабної війни

Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 жовтня ухвалила низку рішень, спрямованих на подальший розвиток фінансового сектору та мінімізацію його ризиків в умовах повномасштабної війни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Нацбанку.
Ключовим ризиком залишається перебіг повномасштабної війни — зокрема, її стримуючий ефект на економічне зростання через руйнування енергетичної інфраструктури та збільшення бюджетних потреб.
Попри виклики, банки продовжують нарощувати кредитні портфелі, а проникнення кредитів в економіку зростає. Водночас, наголошено на потребі активнішого кредитування — передусім для відновлення інфраструктури, посилення обороноздатності та зміцнення стійкості економіки.
Рада також обговорила можливі шляхи зниження ризиків фінансування державного бюджету та реагування на потенційні системні виклики у разі їх виникнення.
Окрему увагу приділили питанню потенційного запровадження підвищеної ставки оподаткування прибутку банків (50%) у 2026 році.
Члени Ради погодилися, що очікуваний фіскальний ефект від цього рішення, ймовірно, буде нижчим за публічно заявлений, а також відзначили низку ризиків, які несе реалізація ініціативи, зокрема:
Рада також розглянула концепцію регулювання ринку віртуальних активів, представлену Національним банком. Було узгоджено позиції щодо:
Під час підготовки законопроєкту до другого читання буде чітко визначено державні органи — регулятори ринку віртуальних активів, а також механізми взаємодії між ними.
