Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Кулеба: Уряд готує новий пакет Програми підтримки прифронтових громад

118

Уряд готує новий пакет Програми підтримки прифронтових громад, який буде спрямований на забезпечення енергетичної стійкості, доступу до медицини та освіти та вирішення житлових питань і проблем бізнесу.

Про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Провів координаційне засідання із очільниками громад, керівниками обласних військових адміністрацій, народними депутатами та представниками міністерств <…> Визначили ключові запити людей з прифронтових територій для формування нового пакету Програми підтримки прифронтових громад», - йдеться в повідомленні.

Серед пріоритетних напрямків наступного пакету підтримки - енергетична стійкість, житлові питання, доступ до медицини та освіти, можливості для місцевого бізнесу.

Так, Міністерство енергетики спільно з Агентством відновлення працюють над посиленням захисту енергетичних об’єктів, збільшенням можливостей для додаткового живлення та розширення резервів паливно-мастильних матеріалів у громадах. Це робота на зиму і на довгу перспективу. Водночас впроваджуються заходи із забезпечення пологових та дитячих відділень лікарень обладнанням, а шкіл — генераторами, зарядними станціями, умовами для проведення уроків навіть під час тривог.

Паралельно триває робота над удосконаленням дистанційного механізму обстеження зруйнованого житла для надання компенсацій.

У центрі уваги залишається також підтримка у нормальному стані та ремонт евакуаційних шляхів, об’єктів соціальної інфраструктури та комунальних систем. За запитом громад готуються рішення.

Для малого й середнього бізнесу прифронтових громад розвиваються інструменти підтримки. Зокрема, підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Опрацьовується можливість розвитку й таких програм, як «5-7-9%», доступного лізингу тощо.

За словами Кулеби, наступним етапом буде формування чергового пакету підтримки.

Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 7 ноября 2025
Четверг, 6 ноября 2025
Среда, 5 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023