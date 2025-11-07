Кулеба: Уряд готує новий пакет Програми підтримки прифронтових громад

Уряд готує новий пакет Програми підтримки прифронтових громад, який буде спрямований на забезпечення енергетичної стійкості, доступу до медицини та освіти та вирішення житлових питань і проблем бізнесу.

Про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Провів координаційне засідання із очільниками громад, керівниками обласних військових адміністрацій, народними депутатами та представниками міністерств <…> Визначили ключові запити людей з прифронтових територій для формування нового пакету Програми підтримки прифронтових громад», - йдеться в повідомленні.

Серед пріоритетних напрямків наступного пакету підтримки - енергетична стійкість, житлові питання, доступ до медицини та освіти, можливості для місцевого бізнесу.

Так, Міністерство енергетики спільно з Агентством відновлення працюють над посиленням захисту енергетичних об’єктів, збільшенням можливостей для додаткового живлення та розширення резервів паливно-мастильних матеріалів у громадах. Це робота на зиму і на довгу перспективу. Водночас впроваджуються заходи із забезпечення пологових та дитячих відділень лікарень обладнанням, а шкіл — генераторами, зарядними станціями, умовами для проведення уроків навіть під час тривог.

Паралельно триває робота над удосконаленням дистанційного механізму обстеження зруйнованого житла для надання компенсацій.

У центрі уваги залишається також підтримка у нормальному стані та ремонт евакуаційних шляхів, об’єктів соціальної інфраструктури та комунальних систем. За запитом громад готуються рішення.

Для малого й середнього бізнесу прифронтових громад розвиваються інструменти підтримки. Зокрема, підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Опрацьовується можливість розвитку й таких програм, як «5-7-9%», доступного лізингу тощо.

За словами Кулеби, наступним етапом буде формування чергового пакету підтримки.