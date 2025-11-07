ФРУ: Український бізнес отримає новий інструмент для розвитку

Український бізнес отримає новий інструмент для розвитку: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415 - спільну ініціативу Федерації роботодавців України та групи народних депутатів, яка передбачає компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми.

Про це повідомили у Федерації роботодавців України (ФРУ), яка стала співініціатором і співавтором цих законопроєктів, закликавши парламентарів підтримати документ як стратегічний крок до відновлення промисловості.

Йдеться про створення сучасної системи стимулювання інвестицій, яка вже давно працює в країнах Європейського Союзу, де держава компенсує інвесторам певний відсоток (наприклад, 50% чи 70% інвестиційних витрат), особливо у регіонах, що потребують розвитку.

"Сьогодні вся Україна - це територія, яка потребує економічного підйому. І впровадження такого механізму - логічне, своєчасне і критично важливе рішення", - зазначають у ФРУ.

Ініціатива передбачає, що компенсації через податки отримуватимуть підприємства, які інвестують у будівництво чи модернізацію виробничих об’єктів, закупівлю нового обладнання або придбання земельних ділянок для розвитку переробного сектору.

Компенсація здійснюватиметься за рахунок сплачених податків на прибуток, майно, землю, а також імпортного ПДВ та мита. Її розмір залежатиме від обсягу інвестицій:

70% - для проєктів від €100 тис. до €1 млн

50% - від €1 млн до €20 млн

30% - від €20 млн до €50 млн

Особливо важливо, що механізм буде доступним не лише для нових, а й для діючих підприємств, які розширюють або модернізують свої виробничі потужності, що значно розширює потенціал ініціативи.

За даними аналітичного центру CMD-Ukraine, реалізація законопроєктів може залучити в Україну від $3 до $8 млрд інвестицій протягом наступних 10 років і забезпечити зростання ВВП на 0,3–5,37% залежно від сценарію.

Законопроєкти №13414 і №13415 є продовженням реалізації політики "Зроблено в Україні", яка має створити сприятливі умови для виробництва, експорту й інвестицій усередині країни.

Федерація роботодавців України є співініціатором цієї політики і системно просуває інструменти промислового відновлення: закон про локалізацію, програми часткової компенсації вартості української техніки, розвиток експорту машинобудівної продукції.