ФРУ: Український бізнес отримає новий інструмент для розвитку

Український бізнес отримає новий інструмент для розвитку: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти №13414 і №13415 - спільну ініціативу Федерації роботодавців України та групи народних депутатів, яка передбачає компенсацію частини промислових інвестицій через податкові механізми.
Про це повідомили у Федерації роботодавців України (ФРУ), яка стала співініціатором і співавтором цих законопроєктів, закликавши парламентарів підтримати документ як стратегічний крок до відновлення промисловості.
Йдеться про створення сучасної системи стимулювання інвестицій, яка вже давно працює в країнах Європейського Союзу, де держава компенсує інвесторам певний відсоток (наприклад, 50% чи 70% інвестиційних витрат), особливо у регіонах, що потребують розвитку.
"Сьогодні вся Україна - це територія, яка потребує економічного підйому. І впровадження такого механізму - логічне, своєчасне і критично важливе рішення", - зазначають у ФРУ.
Ініціатива передбачає, що компенсації через податки отримуватимуть підприємства, які інвестують у будівництво чи модернізацію виробничих об’єктів, закупівлю нового обладнання або придбання земельних ділянок для розвитку переробного сектору.
Компенсація здійснюватиметься за рахунок сплачених податків на прибуток, майно, землю, а також імпортного ПДВ та мита. Її розмір залежатиме від обсягу інвестицій:
Особливо важливо, що механізм буде доступним не лише для нових, а й для діючих підприємств, які розширюють або модернізують свої виробничі потужності, що значно розширює потенціал ініціативи.
За даними аналітичного центру CMD-Ukraine, реалізація законопроєктів може залучити в Україну від $3 до $8 млрд інвестицій протягом наступних 10 років і забезпечити зростання ВВП на 0,3–5,37% залежно від сценарію.
Законопроєкти №13414 і №13415 є продовженням реалізації політики "Зроблено в Україні", яка має створити сприятливі умови для виробництва, експорту й інвестицій усередині країни.
Федерація роботодавців України є співініціатором цієї політики і системно просуває інструменти промислового відновлення: закон про локалізацію, програми часткової компенсації вартості української техніки, розвиток експорту машинобудівної продукції.