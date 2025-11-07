Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Мінсоцполітики: Новий порядок виплат при народженні дитини стосуватиметься лише матерів, які народили після 1 січня 2026 року

117

Новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини, який запроваджується з 1 січня 2026 року, стосуватиметься лише матерів, які народили після вступу нових правил в силу, заявила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець.

"Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року", – додала вона, повідомляє пресслужба Міністерства.

Матері, які народять після 1 січня 2026 року, отримають одноразовий платіж у розмірі 50 тис. грн. Батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Крім того, після досягнення дитиною одного року, сім’ї матимуть можливість отримати виплати за програмою "єЯсла".

Мінсоцполітики, Шемелинець
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 7 ноября 2025
Четверг, 6 ноября 2025
Среда, 5 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023