Мінсоцполітики: Новий порядок виплат при народженні дитини стосуватиметься лише матерів, які народили після 1 січня 2026 року

Новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини, який запроваджується з 1 січня 2026 року, стосуватиметься лише матерів, які народили після вступу нових правил в силу, заявила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець.
"Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року", – додала вона, повідомляє пресслужба Міністерства.
Матері, які народять після 1 січня 2026 року, отримають одноразовий платіж у розмірі 50 тис. грн. Батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.
Крім того, після досягнення дитиною одного року, сім’ї матимуть можливість отримати виплати за програмою "єЯсла".
