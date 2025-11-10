Дослідження: Головні чинники змін харчової поведінки українців – зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак

Повномасштабна війна продовжує суттєво змінювати щоденні рішення українців – від того, що вони кладуть у харчовий кошик, до того, як визначають для себе поняття про здорове життя. Як інформує «Главком», на New Food Summit 2025 дослідницька компанія Gradus презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження про те, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців.

Зокрема, 56% опитаних зазначають, що їхній раціон змінився під впливом війни, що на сім пунктів більше, ніж торік.

Головні чинники цих змін – зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.

Для жінок та людей 55+ особливо відчутним є вплив емоційного виснаження та порушення сну – ці фактори сильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.

Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%.

Більшість респондентів намагаються обмежувати кондитерські вироби, снеки та делікатеси. Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).

Таким чином, українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізуючи «емоційні» покупки.