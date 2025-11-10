ГУР: Україна і росія мають різні підходи до створення безпілотних систем

Україна і росія мають різні підходи до створення безпілотних систем. Держава-агресорка робить ставку на створення одного зразка і масштабування, тоді як Україна може локально виготовляти десятки різних. Про це у коментарі LIGA.net розповів офіцер Головного управління розвідки на позивний Азімут.
Він підтвердив, що один із найбільш боєздатних російських підрозділів БпЛА – центр "Рубікон" – серед іншого працює і з наземними роботизованими комплексами.
"Вони, як і всі загалом, зараз на етапі розвитку цього напрямку. Але треба ж розуміти, в чому відмінність суттєва української безпілотної системи й російської безпілотної системи", – наголосив Азімут.
російські безпілотні системи він назвав "історією про танк Т-34".
"Вони один якийсь зразок відточують до робочого стану і потім його максимально масштабують усім військово-промисловим комплексом. Тобто в той момент, коли в Україні 15 невеликих виробників створюватимуть й постачатимуть 15 різних видів дронів, то в росії буде два, що будуть масштабовані на всю систему", – пояснив офіцер ГУР.
У приклад він навів російський оптоволоконний дрон КВН ("Князь Вандал Новгородський"), що вже максимально масштабований.
"Тобто з часів Т-34 підходи не змінилися. І вони працюють у цьому випадку", – підсумував він.
Довідка. Т-34 – радянський середній танк, створений наприкінці 1930-х років і масово застосовуваний під час Другої світової війни. Вважається одним із найвідоміших і наймасовіших танків у світі: за роки війни було випущено понад 57 000 машин. Т-34 став символом радянського підходу до військового виробництва – ставка на один відпрацьований зразок, який можна швидко й масово виготовляти.
