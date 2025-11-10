Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Не боюся Трампа, на відміну від інших західних лідерів, а маю добрі стосунки з ним

128

Президент Володимир Зеленський заявив, що він "не боїться" американського президента Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів, має добрі стосунки з ним.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian.

Він спростував повідомлення про нібито конфліктну зустріч із Трампом у жовтні у Вашингтоні, зазначивши, що розмова відбулася спокійно.

Зеленський також розповів, що король Великої Британії Чарльз III "відіграв важливу роль" у налагодженні його стосунків із Трампом.

Під час інтерв’ю у Маріїнському палаці в Києві двічі зникало світло через російські удари по енергосистемі. Зеленський зазначив, що це - наші умови життя, і що в Києві відбуваються коливання з електроенергією, як і скрізь.

Зеленський наголосив, що росія веде терористичну війну, намагаючись залишити українців без світла та води, і закликав союзників надати більше систем ППО, зокрема - систем Patriot. За його словами, Україна потребує щонайменше 27 таких установок, а європейські держави можуть тимчасово позичити свої.

На запитання, чи роблять ЄС та Велика Британія достатньо напередодні морозної та темної зими, Зеленський відповів: "Ніколи не буває достатньо. Достатньо, коли війна закінчується. І достатньо, коли путін розуміє, що він повинен зупинитися». Він сказав, що має теплі стосунки з Кіром Стармером і має «постійні контакти» з Лондоном", – сказав він щодо.

Зеленський також нагадав, що оскільки Трамп виключив військову участь США, уряди Франції та Великої Британії пообіцяли направити війська в рамках остаточного мирного врегулювання. Водночас він зазначив, що питання європейської збройної присутності в Україні під час бойових дій "має розглядатися обережно", бо лідери інших країн "не хочуть бути втягненими у війну". У цьому контексті Зеленський наголосив, що кремль уже веде "гібридну війну" проти Європи та перевіряє "червоні лінії" НАТО і "цілком можливо", що росія відкриє другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні.

"Я вважаю, що так. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно", - сказав Зеленський.

Зеленський, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 10 ноября 2025
Воскресенье, 9 ноября 2025
Суббота, 8 ноября 2025
Пятница, 7 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023