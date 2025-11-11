Войти

Литвин: Невідворотність покарання має бути для всіх причетних до розкрадань в енергетиці

Офіс президента підтримує процесуальні дії та невідворотність покарання у розслідуванні антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у понеділок, 10 листопада.

Литвин наголосив, що невідворотність покарання має бути для всіх причетних до розкрадань в енергетиці.

"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", — сказав радник президента.

За його словами, наразі від НАБУ окрім відео не було юридичних деталей, проте як тільки вони зʼявляться, Офіс президента підтримає інші процесуальні дії.

