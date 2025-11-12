Войти

Bloomberg: Точні дані про зниження обсягів поставок російської нафти важко отримати

Морські поставки російської нафти опустилися до мінімального рівня за два місяці. Це фактично виснажує військовий бюджет росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, за чотири тижні до 9 листопада росія в середньому експортувала 3,45 мільйона барелів нафти на день, що приблизно на 130 тисяч менше, ніж за такий самий період до 2 листопада.

Bloomberg звернуло увагу, що точні дані про зниження обсягів поставок важко отримати, оскільки судна розкривають свої пункти призначення із затримкою. Приблизно 35% вантажів за цей період перебувають на танкерах без зазначеного напрямку, а кількість нафти, ще не розвантаженої, продовжує зростати.

Більшість таких суден йдуть через Суецький канал, що майже напевно означає шлях до Азії. Кінцеві покупці стануть відомі тільки після прибуття суден - дорога від Балтійського моря до Індії займає близько місяця, до Китаю - близько двох.

Скорочення поставок збіглося з падінням цін, що знижує доходи росії для фінансування війни в Україні. Середня вартість експорту російської нафти за чотири тижні впала до мінімального рівня з серпня, а за даними мінфіну рф, нафтові доходи держави в жовтні скоротилися майже на чверть порівняно з минулим роком.

Журналісти уточнили, що обсяг російської нафти на танкерах досяг 350 мільйонів барелів, збільшившись на 22 мільйони з початку вересня.

Bloomberg, нафта
