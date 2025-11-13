Експерт: Блекаут варто розглядати як системну аварію, тому спрогнозувати, чи буде вона, важко

12 листопада в кількох областях України тривають ремонтно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах, які зазнали атак російських військ протягом минулої доби.

Як повідомили в НЕК Укренерго, удари були нанесені по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах. Там, де дозволяє ситуація з безпекою, аварійні бригади вже відновлюють обладнання.

Через наслідки цих атак у більшості регіонів сьогодні діють графіки відключень електроенергії. Впродовж доби застосовуються погодинні обмеження — від двох до чотирьох черг.

Чи зміниться ситуація зі світлом найближчим часом ми розпитали доктора економічних наук, керівника енергетичної програми Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

Експерт зазначив, що нині і електроенергетика, і газова галузь перебувають у складному становищі. Уже шостий тиждень поспіль триває нова хвиля російських атак на енергосистему. Основними цілями є електрогенерація, підстанції та об’єкти передачі й розподілу електроенергії в різних регіонах країни, що призводить до відчутних дефіцитів по всій Україні.

Під ударами також перебувають газовидобувні й транспортні об’єкти, хоча поки що пересічні споживачі цього не відчувають. Постраждала і паливна інфраструктура, хоч масштаби руйнувань менші, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

«Ну, слухайте, в Іспанії теж був блекаут, але в них не було атак на енергетичну інфраструктуру», – зазначив експерт.

Нагадаємо, що блекаут, який стався 28 квітня 2025 року і знеструмив Іспанію, Португалію та Андорру, вважають одним із наймасштабніших в історії сучасної Європи. За попередніми оцінками, без електропостачання тоді залишилися близько 60 мільйонів людей.

Тоді несподівано відбувся технічний збій, за яким послідував ще один. Це спричинило каскадне відключення генерації та переривання зв’язку з енергосистемою Франції. Упродовж лише п’яти секунд країна втратила приблизно 15 ГВт потужності — майже 60% усього споживання.

«Блекаут варто розглядати як системну аварію. Тому спрогнозувати, чи буде вона, тобто чи варто очікувати блекауту, важко. Так, у нас у 2022 році був частковий блекаут, а після того таких випадків більше не було», – нагадав експерт.

Експерт зазначив, що певна ймовірність блекауту взимку 2025-2026 роках є, і все залежатиме від подальшої ситуації та кількості атак на енергетичні об’єкти України.

Щодо того, наскільки довго триватимуть відключення, – усе визначається динамікою обстрілів та масштабом ушкоджень. Основний чинник, який зараз спричиняє тривалі відключення, – це атаки.

«Якщо обстріли не припинятимуться, то в будь-якому випадку потрібен час на ремонт та відновлення пошкоджених об’єктів. Якщо ж вони припиняться, то орієнтовно у лютому-березні ми зможемо вийти на період без відключень», – підсумував експерт.

За умови продовження атак, спрогнозувати масштаб можливих знеструмлень неможливо.