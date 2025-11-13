Журналісти порівняли зарплати вчителів, медиків та працівників культури

Учителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів в Україні з наступного року запланували підвищення заробітної плати на 50% (згідно з проєктом держбюджету-2026). Попри це – їхні зарплати залишаються значно нижчими, ніж у середньому по економіці. Так само досить низько оплачуваними залишаються медики та працівники культури.

На інфографіці «Слово і діло» – порівняння зарплат працівників цих трьох галузей із зарплатами співробітників профільних міністерств.

Міністерство охорони здоров’я України

Згідно з даними Держстату за вересень 2025 року, штатні працівники закладів охорони здоров'я в Україні в середньому отримували зарплату 18,5 тисяч гривень. За даними Мінфіну, у МОЗ України порівняно більша заробітна плата у спеціалістів, їм в середньому нараховують 39,4 тисячі грн. Працівники патронатної служби отримують щомісяця 56,1 тисячі грн. Значно вища заробітна плата у керівництва МОЗ, зокрема: керівники структурних підрозділів отримують – 66,2 тисячі грн, тобто – у 3,5 рази більше, ніж у штатних працівників лікарень. Щодо зарплат у найвищого керівництва МОЗ, то вони в середньому становлять 129,5 тисячі грн, тобто – у 7 разів більше, ніж отримують штатні працівники лікарень.

Зазначимо, наступного року уряд запланував підвищення зарплат лікарів. Зокрема, у проєкті держбюджету-2026, який вже ухвалили за основу, на охорону здоров'я заклали понад 254 млрд грн (на 14,6% більше, ніж минулого року). З них: 191,6 млрд грн – Програма медичних гарантій (41 млрд грн – підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч грн).

У вересні цього року Кабмін вже підвищив зарплати для медиків на територіях активних та можливих бойових дій: лікарям – до 40 тисяч гривень, середньому медперсоналу – до 27 тисяч гривень, молодшому медперсоналу – до 18 тисяч гривень.

Міністерство освіти і науки України

Середня заробітна плата українських освітян нині становить 16,9 тисячі грн. Дещо вища середня зарплата у науковців – 26,9 тисячі грн. Щодо оплати праці у Міносвіти: працівники, які виконують функції з обслуговування отримують в середньому 34,6 тисячі грн, Працівники патронатної служби міністерства – 37 тисяч грн, спеціалісти МОН фахового рівня – 42,7 тисячі грн. Зарплата керівників структурних підрозділів МОН приблизно така ж, як у керівників МОЗ – 67,4 тисячі грн (майже у чотири рази вища, ніж у штатних працівників шкіл). Керівництво міністерства в середньому отримує 134,7 тисячі грн заробітної плати, що майже у 8 разів більше, ніж зарплата звичайних освітян.

Варто зазначити, що у проєкті бюджету-2026 планується підвищення зарплат вчителів на 50% у два етапи: на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% – з 1 вересня.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Заробітна плата штатних працівників закладів культури в середньому становить 15,2 тисячі грн. Щодо оплати праці у Мінкультури: робітники у сфері культури отримують трохи більше – 25,8 тисячі грн. Зарплата фахівців, що займаються безпосередньо культурною політикою (наприклад, експерти з культурної спадщини, мистецтвознавці, юристи) становить 52,4 тисячі грн, а працівників, які виконують функції з обслуговування – 68 тисяч. Керівники структурних підрозділів Мінкультури в середньому заробляють 80,4 тисячі грн (у 5,2 раза більше, ніж штатні працівники закладів культури). Заробітні плати найвищого керівництва міністерства становлять 93,9 тисячі грн – у понад шість разів більше від зарплат працівників закладів культури.