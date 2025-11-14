Подоляк: Звістка про корупційні схеми в енергетиці України не стала несподіванкою

Країна-агресор росія десятиліттями розбудовувала корупційну схему в енергетичному секторі України, щоб утримувати нашу державу у зоні свого впливу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у четвер, 13 листопада.

Подоляк заявив, що звістка про корупційні схеми в енергетиці України не стала несподіванкою.

"Це логічне відлуння минулого, у якому кремль десятиліттями будував систему для утримання України в зоні свого впливу. Корупція була одним із головних його інструментів, і залишки цього механізму існують. Проте сьогоднішня ситуація має принципово нову природу", - написав радник керівника ОП.

За його словами, створення незалежних антикорупційних інституцій після 2014 року та розслідування зловживань свідчать про те трансформацію України. При цьому російська пропаганда спробує використати ситуацію, щоб довести нібито недієздатність держави, наголосив Подоляк. На його думку, наразі Україна тестує нові інституційні основи та відкрито говорить про розслідування корупції.