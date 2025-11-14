Свириденко: Уряд підготує комплексне рішення, щоб боротися з корупцією

Корупція в Україні неприпустима, особливо в умовах повномасштабної війни. Уряд підготує комплексне рішення, щоб боротися з такою проблемою.
Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram у четвер, 13 листопада.
Свириденко нагадала, що після того, як Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію, яка брала відкати в контрагентів Енергоатому, було ухвалено важливі рішення.
Зокрема, Кабмін запропонував Раді звільнити міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук. Також уряд ініціював санкції проти двох фігурантів схеми.
При цьому відбувається перезапуск Енергоатому - відсторонення керівництва і початок аудиту компанії.
"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо в частині закупівель", - додала глава Кабміну.
